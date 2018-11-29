مسئول فلسطيني: تدخلات قطر وإيران أسهمت في تعنت حماس

قال مسؤول فلسطيني بارز، إن تدخلات قطرية وإيرانية أسهمت في تعنت حركة حماس، ما أدى إلى انتهاء جولة أخيرة من جهود الوساطة المصرية دون تقدم في إنهاء الانقسام.

وبحسب مسؤول في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإن "حركة حماس ذهبت إلى مصر بمواقف متشددة رفضت من خلالها استئناف تطبيق المصالحة لعام 2017، وخاصة تسليم المسؤوليات كاملة إلى حكومة التوافق الوطني".

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المسئول قوله إن "رفض حماس تسليم المسؤولية عن قطاع غزة بدون شروط مسبقة، يضع العراقيل أمام أية إمكانية لتحقيق المصالحة".

وأضاف: "بلا شك فإن قيام قطر بإدخال ملايين الدولارات بالحقائب إلى غزة لصالح حركة حماس، ومن ثم إعلان إيران ما قالت إنه تبنيها لشهداء وجرحى مسيرات العودة، قد أسهم إلى حد كبير في تعنت الحركة".

وأشار إلى اجتماع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في الأيام القليلة المقبلة، من أجل تقييم الموقف بعد تعنت حركة حماس.