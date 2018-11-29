شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية بداية تجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تجديد الخطاب الدينى يبدأ بمواجهة الأفكار السلفية، من خلال أن يتم غلق جميع المواقع التابعة للتيارات السلفية والفتاوى التى تروج لها من حين لآخر لهذه الأفكار، مؤكدا أن مواجهة هذه المواقع والأفكار ستكون حيزا هاما فى القضاء على ما يروجون له من استقطاب للشباب نحو أفكارهم.
وأضاف أمين دينية البرلمان، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الجهود التى تقوم بها المؤسسات الدينية كبيرة لمواجهة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى أن غلق هذه المواقع السلفية والصفحات التابعة لها تعد بداية التجديد، نظرا لما تقوم به هذه المواقع من ترويج لأفكار متطرفة، تحتاج إلى اتخاذ قرار تجاهها.
وتابع: إننا نحيى الدور الذى يقوم به الأزهر والأوقاف والإفتاء فى تجديد الخطاب الدينى والتحرك فى هذا الأمر، ولكن تحرك المواقع السلفية والفتاوى االتى تروج سيكون عاملا سلبيا.
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