القوات المصرية واليونانية والقبرصية تفرض سيطرتها على شرق المتوسط

صدى البلد - محمد إبراهيم
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، و"بانوس كامينوس" وزير الدفاع اليونانى، و"سافاس إنجيليديس" وزير الدفاع القبرصى، المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك " ميدوزا -7" والذي تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص ويستمر لعدة أيام غرب جزيرة كريت باليونان.
وشمل التدريب عددا من الأنشطة والفعاليات أظهرت مستوى التعاون والتنسيق الوثيق بين القوات والقدرة على العمل الجماعى المشترك.
بدأت المرحلة الرئيسية بوصول...
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