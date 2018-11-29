وزير الكهرباء : ندرس إنشاء محطات محولات تعمل دون عنصر بشري

مصراوي - كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه يجرى حاليا للمرة الأولى دراسة إنشاء 6 محطات جهد عالى ذات قدرة 500 ك.ف بنظام "un man " التي تهدف لتوفير العمالة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة محطات المحولات بهدف تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجالات الكهرباء المختلفة.

وأشار وزير الكهرباء، في تصريحات لمصراوي، إلى أن إجمالى مديونيات قطاع الكهرباء لدى وزارة البترول بلغ 115 مليار جنيه إلى الآن وهو قابل للزيادة أيضًا، على حد قوله، مشددًا على أنه لا زيادة في أسعار شرائح الكهرباء...