أوساط قريبة من حزب الله للجمهورية: الحزب متمسك ببقاء الحريري برئاسة الحكومة

أكدت أوساط قريبة من "​حزب الله​" لـ"الجمهورية" انّه، "على رغم الحملات الموجّهة ضده من "المستقبل"، لا يزال حتى الآن يتمسّك ببقاء رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في ​رئاسة الحكومة​، وبالتسوية الكبرى التي حملته مع ​الرئيس ميشال عون​ الى السلطة، وبربط النزاع حول المسائل الخلافية، وبحماية ركائز الاستقرار الداخلي، وبتحييد ​لبنان​ عن النزاعات العربية".

وشدّدت هذه الاوساط على انّ ليس صحيحاً انّ "الحزب" يريد إحراج الحريري لإخراجه، لافتة الى أنّ "المطالبة بإنصاف النواب السنّة المستقلين تنطلق من موقف مبدئي، بمعزل عن هوية الرئيس المكلّف، وبالتالي فإنّ الدعوة الى تمثيل هؤلاء النواب بوزير لا تستهدف أحداً، بل ترمي الى إحقاق الحق والعدالة".

ونفت الاوساط المطلعة على كواليس موقف "حزب الله" وجود أي "أمر عمليات" بالتصويب السياسي على الحريري، مشيرة الى أنّ "قرار الحزب بدعم مطلب النواب السنّة المستقلين لا صلة له بالسجالات التي تحصل بين بعض الشخصيات السياسية وتيّار المستقبل".

واعتبرت تلك الاوساط أنّ "ما يقال عن ان الحزب يتحمّل المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية مثل رجل آلي بلا عواطف كأنّه غرانديزر وصولاً الى اتهامه بشن حملة منظّمة ضد الحريري، ليس سوى هروب من مواجهة استحقاق توزير اللقاء التشاوري ومحاولة لافتعال معارك جانبية، بغية التلطي خلف دخانها"، مشددة على انّ "حزب الله يعبّر عن نفسه عبر أمينه العام ومسؤوليه ولا يحتاج الى إيصال رسائله من خلال صناديق بريد الحلفاء والاصدقاء".