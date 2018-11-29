النشرة: حركة المرور كثيفة على جميع مداخل بيروت

افادت ​غرفة التحكم المروري​ للنشرة، ان ​حركة المرور​ كثيفة على مداخل ​بيروت​ كافة، من ​الكحالة​ باتجاه الجمهور حتى ​اليرزة​ وصولا الى جسر ​العدلية​ باتجاه ​الاشرفية​، وقد تم رفع الشاحنة المعطلة عند مفرق بعبدا التي تسببت بالزحمة والسير عاد الى طبيعته، وتشهد طريق بشامون- ​عرمون​ باتجاه ​جسر خلدة​ حركة سير كثيفة، وتمّت ازالة سيارة معطلة بعد جسر خلدة باتجاه انفاق المطار تسببت بازدحام مروري اضافي، كما تشهد ​طريق الشويفات​ الحدث ​زحمة سير​ عند مفرق ​الكفاءات​، وحركة المرور كثيفة أيضا على اوتوستراد الضبيه النقاش وصولا الى جل الديب.

وذكرت غرفة التحكم المروري عن وقوع 14 ​حادث سير​ خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، نتج عنها قتيل و 17 جريح، وسجّل رادار السرعة 987 مخالفة.