النشرة: حركة المرور كثيفة على جميع مداخل بيروت

افادت غرفة التحكم المروري للنشرة، ان حركة المرور كثيفة على مداخل بيروت كافة، من الكحالة باتجاه الجمهور حتى اليرزة وصولا الى جسر العدلية باتجاه الاشرفية، وقد تم رفع الشاحنة المعطلة عند مفرق بعبدا التي تسببت بالزحمة والسير عاد الى طبيعته، وتشهد طريق بشامون- عرمون باتجاه جسر خلدة حركة سير كثيفة، وتمّت ازالة سيارة معطلة بعد جسر خلدة باتجاه انفاق المطار تسببت بازدحام مروري اضافي، كما تشهد طريق الشويفات الحدث زحمة سير عند مفرق الكفاءات، وحركة المرور كثيفة أيضا على اوتوستراد الضبيه النقاش وصولا الى جل الديب.
وذكرت غرفة التحكم المروري عن وقوع 14 حادث سير خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، نتج عنها قتيل و 17 جريح، وسجّل رادار السرعة 987 مخالفة.
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