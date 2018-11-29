"طالبان": نرفض خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس الأفغاني في جنيف

أكدت حركة "طالبان" "رفض خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ في جنيف"، مشيرةً إلى "انها تتفاوض مباشرة مع ​واشنطن​ وتتهم ​الحكومة الأفغانية​ بأنها لا تملك صلاحية اتخاذ قرار المصالحة".

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