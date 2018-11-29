منصور: مشروع القرار الأميركي لإدانة حماس يستهدف شعبنا بأسره

أكد مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال تصريح صحفي، أن "مشروع القرار الأميركي المتوقع التصويت عليه يوم الجمعة أو الإثنين المقبلين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إدانة حركة "حماس" يستهدف الشعب الفلسطيني بأسره".
ولفت منصور إلى أنه "في حال طرح مشروع القرار الأمريكي للتصويت فسيحصل على صوتين أو ثلاثة وهما إسرائيل والولايات المتحدة، إلي جانب مجموعة صغيرة من الدول لا تزيد عن ستة".
واعتبر السفير الفلسطيني أن "الولايات المتحدة تستهدف من طرح مشروع قرارها الحصول علي إدانة للشعب الفلسطيني بأسره والالتفاف علي تأييد حقوقنا غير القابلة للتصرف، ومنها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة علي حدود ما قبل يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ويطالب المشروع الأميركي بإدانة الهجمات الصاروخية لحركة "حماس" ضد إسرائيل، وتشجيعها على العنف".
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