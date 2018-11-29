سرقة (7) جوازات وأكثر من (7) آلاف دولار خاصة بشخصيات بالدولة من المطار

كشف مصدر مأذون عن سرقة جوازات سفر خاصة بشخصيات بالدولة وأكثر من (7) آلاف دولار، كانت بحوزة أحد موظفي المراسم من داخل صالة المغادرة بمطار الخرطوم .
وذلك عندما كان الموظف يكمل في إجراءات سفر خاصة بشخصيات بالدولة، ليتم على إثر ذلك وبحسب صحيفة الأخبار تدوين بلاغ بالرقم (1459) باسم شرطة الدرجة الأولى بالخرطوم بجريمة السرقة للكشف عن ملابسات الحادثة وتوقيف مرتكبها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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