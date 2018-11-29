أزمة الوقود تطيح بوكيل النفط ومدير الإمدادات ونائب محافظ المركزي

أعفى رئيس الوزراء معتز موسى كل من وكيل وزارة النفط ومدير الإمداد بالوزارة والنائب الأول لمحافظ البنك المركزي ، بعد تفاقم أزمة الوقود .
وكتب في تغريده بحسابه الرسمي على تويتر بحسب صحيفة السوداني .
(الشكر والتقدير لوكيل وزارة النفط ، ومدير الإدارة العامة للإمداد بالوزارة ، والنائب الأول بمحافظ بنك السودان على جهودهم المضنية ولما بذلوه إبان تكليفهم ، ونتمنى التوفيق والسداد لمن تسلم الراية خلفاً لهم ).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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