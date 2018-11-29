أزمة الوقود تطيح بوكيل النفط ومدير الإمدادات ونائب محافظ المركزي

أعفى رئيس الوزراء معتز موسى كل من وكيل وزارة النفط ومدير الإمداد بالوزارة والنائب الأول لمحافظ البنك المركزي ، بعد تفاقم أزمة الوقود .

وكتب في تغريده بحسابه الرسمي على تويتر بحسب صحيفة السوداني .

(الشكر والتقدير لوكيل وزارة النفط ، ومدير الإدارة العامة للإمداد بالوزارة ، والنائب الأول بمحافظ بنك السودان على جهودهم المضنية ولما بذلوه إبان تكليفهم ، ونتمنى التوفيق والسداد لمن تسلم الراية خلفاً لهم ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)