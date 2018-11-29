أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * فرح هلالي بالفوز الرباعي.. وخوف مريخي من الأفاعي * الأحمر يكسب الأوغندي 1/2 ويُصعب مهمته.. والنمور يعبر الكنغولي بهدف الهلال المنتشي يتدرب بشهية مفتوحة لمواصلة المسير.. وادريسا الخطير يشكر الجماهير * بشه ينزل الميدان.. والزعفوري يجتمع بالثلاثي الفنان * الكوماندوز ينازلون القراقير.. التبلدي يواجه وادي البحير.. والسلاطين والسوكرتا في لقاء مثير صحيفة الصدى: * المريخ يفرط في أكبر انتصار وينتظر المجهول خارج الديار * مدرب فايبرز: مثلما للمريخ جمهور شرس لدينا جمهور أشرس في أوغندا * رمزي العرفاوي: النتيجة أفضل من التعادل وأمامنا شوط آخر بأوغندا * الهلال والأفريقي في نزال مرتقب في الدور الأول لدوري الأبطال الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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