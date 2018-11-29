أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر * جهاز الأمن والمخابرات: استقالة قوش نجره فطرية * وزير النفط للمجهر: أزمة البنزين مؤقتة وسببها عطل بالمصفاة تمت معالجته صحيفة مصادر * وزارة التربية: (استلفنا أموال) لإتمام الدورة المدرسية صحيفة آخر لحظة * تخفيض عقوبة عبد الغفار الشريف وأمر بالقبض على مسؤول سابق * مسار: تجاوزات أفراد وراء ضياع سودانير * صلح بين الرزيقات والمعاليا قبل زيارة البشير للضعين صحيفة السوداني * أزمة الوقود تطيح بوكيل النفط ومدير الإمدادات ونائب محافظ المركزي * رئيس الوزراء: وصول كميات كبيرة من الوقود لسد الفجوة * تخفيض عقوبة عبد الغفار الشريف .. * أمر بإعادة القبض على مسؤول سابق بوزارة الدفاع صحيفة الصيحة * تواصل أزمة الوقود ورئيس الوزراء يقيل مدير الإمدادات بوزارة النفط * جهاز الأمن: استقالة قوش نجرة فطيرة .. * حماية المستهلك: استيراد مستحضرات تجميل بـ900 مليون دولار صحيفة الدار * محكمة الاستئناف تخفض عقوبة سجن اللواء عبد الغفار الشريف * تفاصيل مقتل شاب داخل قاعة محكمة سنجة طعناً بالسكين * رفع حصانة النظامي المتهم بقتل شاب بعيار ناري داخل عربته * أب يتنازل عن أبنه أمام المحكمة الشرعية بالخرطوم صحيفة التيار * ضبط تاجر يبيع لحوم الكلاب * جهاز الأمن ينفي استقالة قوش * قرار مرتقب بالعفو عن المهدي وتأكيدات بعودته * مبلغ استيراد الكريمات يفوق قيمة الدواء صحيفة الإنتباهة * الأمن: (نجرة فطيرة) باستقالة قوش * الإنتباهة تكشف ترتيب نواب سلفاكير والرئاسة * تخفيض عقوبة عبد الغفار الشريف .. * استيراد مستحضرات تجميل بـ(900) مليون دولار صحيفة الأخبار * شاهد محكمة يقلب موازين قضية عاصم عمر * (الرزيقات والمعالي) توقعان إعلان الخرطوم للتعايش السلمي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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