عائلة المرأة المتوفاة في تدخل أمني  تطالب بإعادة فتح تحقيق في قضيتها

بعد مرور حوالي شهرين من وفاة امرأة في تدخل أمني ضد محتجين من منطقة “سيدي المخفي” بضواحي مدينة أزرو، والذين خرجوا نهاية شهر شتنبر الماضي في مسيرة على الأقدام في اتجاه مقر عمالتهم بإفران بسبب خلاف مع السلطات حول أراضيهم السلالية، قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى مواجهات بين المتظاهرين والقوات العمومية، عاد الجدل من جديد لقضية مصرع المسماة قيد حياتها، فضيلة عكيوي، بعد أن لجأت أسرتها مؤخرا إلى توجيه رسالة للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، تطلب فيها فتح تحقيق جديد في أسباب الوفاة.

وجاء في الرسالة الموجهة للوكيل العام بمكناس، (حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها)، والتي وقع عليها ثمانية أشخاص من أفراد عائلة فضيلة عكيوي والتي توفيت في احتجاجات أهالي قبيلتها في شتنبر الماضي بسبب الأراضي السلالية، (جاء فيها) بأن العائلة المكلومة لم تتوصل حتى الآن بنسخة من تقرير التشريح الطبي الذي يكشف أسباب وفاة فضيلة، مما جعلهم، بحسب مراسلتهم الموجهة للوكيل العام، يطلبون فتح تحقيق جديد في هذه القضية وتمكينهم من نسخة من التقرير بغرض الاطلاع عليه والطعن في نتائجه، حيث شدد أفراد عائلة فضيلة تشبثهم بحقهم في معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاتها عقب التدخل الأمني والذي وصفوه في رسالتهم “بالعنيف”.

ويأتي الخروج الجديد للعائلة بعد الأبحاث التي أجراها المحققون نهاية شتنبر الماضي، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس لفك لغز وفاة المحتجة البالغة من العمر 38 سنة، وذلك بعد الروايتين المتناقضتين اللتين رافقتا حادث وفاتها، حيث اتهم حينها المحتجون عناصر القوات العمومية من الدرك والقوات المساعدة بالتسبب في اختناق المرأة بعد أن لفوا حول وجهها العلم الوطني الذي كانت تحمله في محاولة منهم لمصادرته، مما تسبب في اختناقها وسقوطها أرضا جثة هامدة، فيما نفت رواية الجهات الرسمية والتي جاءت على لسان سلطات عمالة إفران في بلاغ أصدرته يوم الحادث، (نفت) الأمر، وأكد أن “المسيرة الاحتجاجية التي نفذها مجموعة من الأشخاص بمدخل مدينة أزرو بخصوص نزاع عقاري، سجل حالتي إغماء لسيدتين، جرى نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بأزرو لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث وافت إحداهما المنية في الطريق إلى المستشفى على الرغم من الإسعافات الأولية المقدمة إليها، حيث ترجح الرواية الرسمية تعرض المرأة لأزمة قلبية مفاجئة لا دخل للقوات العمومية فيها”، تقول سلطات إفران، وهو ما أكدته نتائج التشريح الطبي الذي أجري على الجثة بمصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، قبل أن يعود أفراد عائلة المرأة المتوفاة، بعد مرور شهرين من دفنها، لتقديم طلب جديد للوكيل العام للملك يطلبون إعادة التحقيق في وفاتها، وإطلاعهم على نتائج التقرير الطبي الذي قال بوفاتها بسبب سكتة قلبية.