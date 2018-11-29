حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ اليوم، الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكنها تبقى أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى احتمال سقوط أمطار محلية في شرقي البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فيتوقع أن تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 23 – 12، الخالصة (كريات شمونه) 25 – 15، صفد 20 – 12، طبرية 27 – 14، الناصرة 23 – 12، حيفا 25 – 15، يافا 23 – 15، القدس المحتلة 21 – 12، عسقلان 22 – 15، عين جدي (البحر الميت) 25 – 18، بئر السبع 25 – 11، أم رشرش (إيلات) 28 – 17.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم غد الجمعة، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار في شمالي البلاد.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم.