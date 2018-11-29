السعودية تدين بشدة انفجارا وهجوما وقعا بأفغانستان

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين لانفجار عبوة ناسفة قرب مدينة غزنة الأفغانية، أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين من قوات حلف شمال الأطلسي، والهجوم على مجمع لمجموعة أمنية بريطانية في العاصمة الأفغانية كابول.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومات وشعوب دولهم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومجدداً وقوف السعودية إلى جانب أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.

وهاجم مسلحون من طالبان مجمعاً لشركة بريطانية توفر متعاقدين أمنيين في العاصمة الأفغانية كابول، الأربعاء، فقتلوا 10 على الأقل وأصابوا 19 بعد ساعات فحسب من إعلان الرئيس أشرف غني عن خططه للسلام في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية "دخل عدد من المسلحين إلى مجمع جي.4 إس. الأمني بعد انفجار السيارة الملغومة مباشرة".

وقال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب للصحفيين على هامش مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، حيث كرر غني دعوته للسلام مع طالبان "إنه لأمر مؤسف وأحداث مثل هذه لن تزيدنا إلا إصراراً على تحقيق السلام".

و(جي.4 إس) هي واحدة من أكبر مجموعات الأمن في العالم كما أنها واحدة من عدة شركات مقاولات أمنية أجنبية تعمل في أفغانستان. وتوفر هذه الشركة حراساً للمنطقة المحيطة بالسفارة البريطانية.

وقالت الشركة في بيان "نستطيع تأكيد وقوع حادث في أحد مواقعنا في كابول. ولا يزال الوضع مستمراً وننسق مع السلطات الأفغانية لإنهائه".

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لبدء محادثات سلام مع طالبان في أعقاب تعيين المبعوث الأمريكي الخاص للسلام زلماي خليل زاد لم تتراجع وتيرة العنف الذي يودي بحياة الآلاف في أفغانستان كل عام.

وقال مسؤولون وسكان محليون إن 3 جنود أمريكيين قُتلوا في مدينة غزنة في وسط البلاد، الثلاثاء الماضي، كما قتل 30 مدنياً أفغانياً على الأقل في ضربة جوية أمريكية.