نظام الحمدين سخر ثروات القطريين لجذب الباحثين عن بريق المال الزائف، فاستقطب الإعلامي التونسي محمد كريشان لينضم لزمرة الأمير العاق مبكرا، حيث رافق كريشان انطلاقة قناة الجزيرة منبر الفتنة عام 1996، وارتدى ثوب المهنية لتمرير الأجندة التخريبية القطرية.

وقدم كريشان العديد من البرامج الحوارية كان آخرها "ما وراء الخبر"، واستغل برامجه لبث السموم ضد الدول العربية، والوقوف مدافعا عما ينشره إعلام الحمدين من تضليل فاضح، ومحاولة إخفاء دور الدوحة القذر في زعزعة استقرار المنطقة.

كما شارك بوق الحمدين في التستر على إرهاب الجماعات التكفيرية في سوريا، وعمل على تبييض التطبيع القطري المفضوح مع إسرائيل. ولم يكتفِ بذلك، بل مارس الضلالة والتفجير الإرهابي الإعلامي ضد مصر وروج لأكاذيب الجزيرة ضد جهود الإمارات ضمن التحالف العربي، حيثات اتهمها بالسعي للسيطرة على موارد اليمن من النفط والغاز.

ولم تسلم الرياض من إساءات كريشان، حيث استغل الإعلامي التونسي قضية الصحفي جمال خاشقجي للتطاول على قادة السعودية، وألقى بالاتهامات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وادعى تورطه في القضية.