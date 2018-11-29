شكرا لقرائتكم الكرملين: محمد بن سلمان يبحث مع بوتين ملفي سوريا والنفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان سيبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، عندما يلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين، التي ستنعقد في الأرجنتين.

وقال المساعد يوري أوشاكوف، للصحافيين خلال إفادة صحافية بشأن القمة التي ستبدأ نهاية هذا الشهر، إن الزعيمين سيبحثان أيضاً أسواق النفط والصراع في سوريا.

وكان المتحدث الصحافي للكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد، الأربعاء، أن جدول أعمال بوتين في قمة الـ20 في بوينس آيرس بالأرجنتين يتضمن لقاء مع الأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي قد غادر تونس بعد زيارة استمرت لساعات، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الباجي قائد السبسي، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، عربياً وإقليمياً ودولياً. كما عقد لقاء مع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.

وكانت تونس المحطة الرابعة في جولة الأمير محمد بن سلمان، بعد الإمارات والبحرين ومصر.