وزير خارجية كوريا الشمالية يزور سوريا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق

يزور وزير الخارجية في كوريا الشمالية، ري يونغ هو، سوريا للقاء الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفادت وكالة “NK News” الكورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي ، الأربعاء، أن يونغ هو سيتوجه إلى سوريا، الأسبوع المقبل، بعد زيارته إلى فيتنام.

وأشارت الوكالة إلى أن جدول الزيارة في سوريا غير واضح حتى الآن، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من جانب الحكومة السورية حول الزيارة حتى اللحظة.

ومن المتوقع أن تهدف الزيارة إلى وضع جدول زمني لعقد قمة بين الزعيم الكوري، كيم جونغ أون، و الرئيس الأسد بحسب تقارير إعلامية سابقة.

وكان الأسد أعرب للسفير الكوري الجديد في سوريا، مون جونغ-نام، عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية ولقاء زعيمها، بحسب وكالة “الأنباء المركزية الكورية الشمالية”، في تموز الماضي.

وستكون أول زيارة لوزير كوري إلى سوريا منذ بداية الأزمة التي اندلعت قبل ثماني سنوات.