شكرا لقرائتكم خبر عن شادية ثابت تقدم اقتراحا للبرلمان بجعل التربية الدينية والقومية مواد أساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان ، إنها تقدمت باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ، لتوجيهه إلى الحكومة بشأن إدراج مادتى التربية الدينية والقومية العربية كمواد أساسية فى المناهج التعليمية واحتساب درجاتهم ضمن مجموع الطلاب.

وأوضحت الدكتورة شادية ثابت فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الهدف والفلسفة من الاقتراح برغبة، رفع نسبة انتماء الطالب لبلده ، خاصة وأن الفترة الحالية شهدت قيام عدد كبير من الكوادر المصرية بمغادرة البلاد والهجرة ، وبالتالى تدريس مادة التربية الوطنية يزيد من الانتماء منذ الصغر

وتابعت عضو مجلس النواب، أن تدريس مادة التربية الدينية لتعليم الطلاب صحيح الدين حتى يتم حمايتهم من الأفكار المتطرفة التى يروج لها البعض للاضرار بالدولة ، مستطردة أن احتساب تلك المواد ضمن المجموع الرسمى للطلاب يجعلهم يدرسونه بعين الاعتبار .