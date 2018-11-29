عبدالله: لا نثق بالآليات واقتراحات الحلول التي تدور حول مشكلة تأليف الحكومة

اعتبر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبد الله​، ان رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، يبدى عدم تفاؤله بقرب انفراج ​الحكومة​، لافتا بعد لقائه بري مع عدد من النواب أمس، إلى أن "الحقيقة تُقرأ بين السطور، ومما قاله بري يمكن اعتبار أنه ليس متفائلا ولا حكومة في الأفق".

واعتبر عبدالله في حديث صحفي، ان "لا نثق بكل الآليات والاقتراحات التي لا توصل إلى مكان وتدور حول المشكلة، مرة على حساب طرف، وأخرى عبر الأخذ من حصّة طرف آخر" مشيرا الى أن الحل يكون إما أن يبادر ​حزب الله​ إلى تخفيض السقف والتراجع عن بدعة تمثيل سنة ​8 آذار​، وإما أن يحلّ ​رئيس الجمهورية​ العقدة أو يبادر ​الحريري​ باتجاه اقتراح ما، مضيفا، أنه إذا بقي الأطراف الثلاثة على موقفهم، فذلك يعني أن الرئيس عون ينهي مقولة العهد القوي، والحريري يضع البلاد على المحكّ، وحزب الله يأخذها إلى مكان مجهول، وإذ اكّد عبدالله أنه لا يدفع باتجاه لي ذراع أحد عبر التنازل، حذّر من خطورة الوضع الحالي والمستقبلي داعيا الجميع إلى الخروج من حالة الاستعلاء السياسي.