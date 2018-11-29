أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "حريقا اندلع في اعشاب يابسة واشجار من الزيتون بين بلدتي شحور و ​صريفا​ ​قضاء صور​"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على إخماده".

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: إخماد حريق شب باعشاب يابسة بين بلدتي شحور وصريفا بصور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .