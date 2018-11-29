سعود اَل ثاني .. بوق تميم لتشويه السعودية

واصل النظام القطري التعبير عن حقده الأسود ضد السعودية، فإطلق أذنابه لمهاجمة الرياض، ومحاولة تشويه بلاد الحرمين، واستخدم البوق القطري سعود بن خالد اَل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الريان القطري، الذي ترك مهام وظيفته وتفرغ لمهاجمة المملكة على منصات التواصل الإجتماعي.

وهاجم سعود بن خالد جهود التحالف العربي في اليمن، وحمل السعودية مسؤولية الوضع الإنساني الصعب لأطفال صنعاء، متجاهلاً الدور القطري الخبيث في دعم وتمويل ميليشيا الحوثي الإيرانية، لتفكيك الدولة العربية، كما روج للمخطط الإيراني بضرورة خضوع مناسك الحج لإشراف دولي، وكذلك تأييد التدخل الدولي في شئون الرياض بدعوة الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بالتدخل للإفراج عن دعاة الفوضى فى المملكة.

وعبرت تغريدات اَل ثاني على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن فجر في الخصومة، فتطاول على الملك سلمان ودعا لسحب لقب خادم الحرمين الشريفين منه، كما روج للكذبة القطرية برغبة السعودية والإمارات في احتلال الدوحة، وواصل نفاق ولي نعمته ذميم العار وتغنى بانجازاته الوهمية.