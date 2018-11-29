شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: تأكيد الجماعة اختراق تنظيمها هو اعتراف بالفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان أن خروج بعض تصريحات من قيادات الإخوان يؤكدون فيه أن جماعة الإخوان مخترقة هو اعتراف بالفشل والخيبة واليأس والتخبط.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان فى تصريحات لليوم السابع أن تلك التصريحات تعد أيضا إعلان ضمني بأن التنظيم على صواب لولا الاختراق فهم يعنون من تلك التصريحات مراجعة آليات الاختيار والاستمرار في تقديس التنظيم.

وكان أمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان اعترف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن جماعة الإخوان مخترقة.