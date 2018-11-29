مصدر للحياة: يحولون لقاء الحريري بالنواب الستة أزمة بدل ان يكون وسيلة للحل

ذكر مصدر مقرب من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ل​صحيفة الحياة​، أن الأفكار التي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​ كمخرج من عقدة اشتراط ​حزب الله​ توزير أحد النواب السنة الستة حلفاءه، ليست واضحة حتى الآن وفي كل الأحوال لم يصل منها شيء إلى الحريري نفسه. وأوضح المصدر أن هناك تواصلا دائما بين باسيل والحريري الذي يعتبر مسعى الأول "جيدا وتحركا حميدا، لكنه لم يثمر للآن" . ولم يستبعد المصدر أن يلتقي باسيل بعد عودته من زيارته الرسمية إلى صربيا، الحريري، "لكن ما يبدو حتى اللحظة أنه يحاول تسويق الأفكار التي يطرحها لدى الفريق الآخر قبل أن يتداول فيها مع الرئيس المكلف، إلا أن ظاهر الأمور يدل إلى أن العقدة ما زالت تراوح مكانها".

ولفت المصدر إلى أن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ لم يوضح للنواب الذين التقاهم أمس ماهية الاقتراح الذي قال إنها "آليات جديدة لحل المسألة"، آملا بأن تصل إلى نتيجة. لكن بعض التسريبات يشي بأن الاقتراح الذي أوحى بإمكان العمل عليه هو توزير عضو كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها بري، النائب السني الوحيد في الكتلة ​قاسم هاشم​، الذي هو في الوقت نفسه في عداد "اللقاء التشاوري" للنواب السنة الستة الذين يصرون على توزير أحدهم، ويدعم حزب الله موقفهم. إلا أن لا دلائل على أن الحريري يقبل بهذه الصيغة. ودعا المصدر إلى التدقيق بما يقصده أحد النواب الستة، جهاد الصمد، بقوله أمس إنه "يمكن أن تتألف الحكومة اليوم إذا تنازل باسيل عن المطالبة بـ 11 وزيرا وقبل بعشرة ونتمثل نحن بوزير"، موحيا بذلك أن المخرج عند ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون.

ورأى المصدر ان النواب الستة وحزب الله يحولون مسألة استقبال الحريري لهم من وسيلة للحل إلى وسيلة لتفاقم الأزمة. فالحريري لن يرضخ لهذا المطلب تحت سيل الضغوط التي يتعرض لها والحملات التي توجه ضده. وعندما يقول أحد النواب الستة (الوليد سكرية الذي هو عضو في كتلة الوفاء للمقاومة) أن الحريري يعمل بإمرة المخطط الأميركي الإسرائيلي فكيف يركض هؤلاء النواب ليصبحوا وزراء في حكومة يرأسها من يتهمونه بالعمالة لإسرائيل وأميركا؟ وإذا كان هو مسؤولا عن الأزمات المالية والاقتصادية في البلد كما يقول هؤلاء ومعهم قياديون في الحزب، لماذا يريدونه رئيسا للحكومة"؟ واعتبر المصدر المقرب من الحريري "أنهم يحولون استقبال الحريري للنواب الستة مادة تصعيد للاشباك السياسي والصدام في البلد، وليس للحل. فهم يطلبون لقاءه ويدفعون أبواقهم إلى القول بأنه ليس مؤهلا لأن يكون رئيسا للحكومة".

وأكّد المصدر لـ"الحياة" أن "خيار اعتذار الحريري عن التأليف ليس أمامه أو على جدول أعماله المقبل، لكن يمكن أن يأتي وقت قد يفكر فيه".