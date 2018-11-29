الاخبار: 1,6 مليار ليرة هي الكلفة السنوية لرواتب رؤساء الطوائف الإسلامية

اشارت "​الاخبار​" الى ان 1,6 مليار ليرة لبنانية هي الكلفة السنوية لرواتب رؤساء الطوائف الإسلامية في لبنان والمفتين والعاملين في المؤسسات الاسلامية بعد إقرار قانون ​سلسلة الرتب والرواتب​ (46/2018). وتتوزع هذه المبالغ على مفتي الجمهورية ورئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ ورئيس ​المجلس الإسلامي العلوي​ وشيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ (7.612 مليون ليرة شهرياً)، المفتي الجعفري الممتاز (6.742 مليون ليرة)، سائر المفتين لدى ​السنة​ و​الشيعة​ (6.055 مليون ليرة)، و أمناء الفتوى (5.536 مليون ليرة). وقبل 30 عاماً كان راتب رئيس الطائفة الاسلامية لا يتجاوز 82 ألف ليرة أي ما يوازي نحو 5.5 أضعاف الحد الأدنى للأجور آنذاك (15 ألف ليرة)، فيما توازي اليوم نحو 11 ضعف الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة).

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