الحوت: لن يفرج عن الحكومة في القريب العاجل

لفت القيادي في ​الجماعة الاسلامية​ النائب السابق ​عماد الحوت​ الى "ان جميع المؤشرات توحي بأنه لن يفرج عن ​الحكومة​ في القريب العاجل، وانما ستأخذ مزيدا من الوقت، خصوصا ان هناك خلفيات محلية للتعطيل واقليمية متعلقة بالعقوبات الاقتصادية الاميركية على ​ايران​ وعلى ​حزب الله​"، معتبرا "انه استحقاق داخلي متعلق بالسيطرة على قرار الحكومة".

ودعا إلى "عدم عرقلة ​تشكيل الحكومة​ والذهاب الى ​مجلس النواب​ لحجب الثقة أو اعطائها اياها، لأن مجلس النواب هو من يعطي الشرعية للحكومة وليس القوى السياسية".

وشدد الحوت في تصريح لـ"الأنباء" على "ضرورة تشكيل الحكومة في اسرع وقت لان ​الوضع الاقتصادي​ والازمات المحيطة بلبنان لا تسمح، واذا تعذر ذلك أرى انه من المصلحة العودة الى مبدأ حكومة التكنوقراط البعيدة عن التمثيل الحزبي المباشر، والذهاب باتجاه مجموعة من الاخصائيين الذين فعلا يساهمون في اصلاح الوضع الاقتصادي ومعالجة الفساد والهدر وادخال الاصلاحات المطلوبة للاستفادة من «سيدر» واحد وغيره".