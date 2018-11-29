شكرا لقرائتكم الخرطوم تحتضن اليوم الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، في مسعى جديد لدفع جهود التسوية السياسية في البلاد، وبحث تعزيز التنسيق في مجال تأمين الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

ويشارك في الاجتماع كل من وزراء خارجية السودان ومصر وتشاد وتونس والجزائر، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وممثل الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، إضافة لممثلين لكل من فرنسا وإيطاليا.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد أسبوعين على مؤتمر باليرمو بشأن الأزمة الليبية، في وقت تشهد فيه منطقة الجنوب الليبي توتراً أمنياً، بالتزامن مع تحركات نشيطة لجماعات مسلحة وانتشار العصابات الوافدة من خارج الحدود.