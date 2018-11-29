تونس تحصل على قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار

رويترز
قال مصدر لرويترز اليوم الأربعاء إن تونس ستعلن خلال أيام قليلة عن قرض من المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار بفائدة متدنية.
وكان مستشار للرئيس التونسي اليوم الأربعاء الكشف عن اتفاقيات اقتصادية مع المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، ومن بينها اتفاق قرض بفائدة تفاضلية.
يأتي هذا بعد يوم واحد من زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتونس.
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