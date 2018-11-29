بالصور.. معتقدات جنونية آمن بها الأشخاص في العصور الوسطى

ساد اعتقاد في العصور الوسطى بأن الحيوانات المنوية تحوي داخلها أشخاصا صغارا (الصحافة الأميركية)

قد تجد أحيانا بعض الأمور التي تبدو كأنها شيء لا يمكن أن يؤمن به أحد، ثم يتضح لاحقا أنها معتقدات تعود إلى القرون الوسطى.

وفي الوقت الحاضر، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول القرون الوسطى والقديمة، لا سيما في ما يتعلق بالمعتقدات التي آمن بها الأشخاص في تلك الفترة.

موقع "ليست لابز" رصد في تقرير له أبرز الأساطير والمعتقدات الغريبة التي كانت سائدة في العصور الوسطى، والتي قد ينظر لها الآن بنوع السخرية والتهكم.

أشخاص داخل الحيوانات المنوية

اعتقد العلماء في القرنين 17 و18 وجود أشخاص صغار في الحيوان المنوي، كما ظنوا أيضا أن كل الأطفال يتشكلون في الحيوانات المنوية، ولا يبقى أمامهم سوى أن يكبروا في بطون أمهاتهم.

كما كان يُنظر للنساء، في تلك الحقبة الزمنية، على أنهن حاضنات فقط. وبدأ الناس يتحدون هذا الرأي في وقت لاحق، إذ ظنوا أن أصل الحياة يعود لمكان ما في جسم الأنثى، وأن وظيفة الحيوانات المنوية يتلخص في إيقاظ الحياة.

القلب يدفن منفصلا عن صاحبه

إذا أوصى شخص ما بدفنه في مكان بعيد بعد مماته، فإن هذا الأمر كان يشكل صعوبة كبيرة، ولذلك توصل الناس خلال القرن العاشر إلى فكرة تتمثل في فصل قلب الشخص المتوفى لدفنه في الأماكن التي لا يستطيعون دفن الجسد كاملا فيها.

دماء المصارع تعالج الصرع

كان محاربو روما القديمة يضحون بجزء من دمهم لما كانوا يعتقدون إنها آلهة منحتهم القوة والمرونة قبل المعارك؛ ولهذا اعتقد الناس أن دماء المحاربين تتميز بتأثيرات خارقة، حتى أنهم كانوا يعتقدون أنها تعالج مرضى الصرع.

أرواح شريرة في كرنب بروكسل

بعض الأشخاص في الدول الغربية يقومون بتقطيع كرنب بروكسل قبل طهيه مباشرة. ظنا بأنها تُطبخ أسرع في حال اعتماد هذه الطريقة، إلا أن أصل هذه العادة يرجع إلى اعتقاد البريطانيين -في العصور الوسطى- أن هناك شياطين صغيرة مختبئة في الكرنب، وأنه إذا أكل شخص إحدى هذه الثمرات الصغيرة سيتسمم.

محاكمة الحيوانات

كان يمكن للحيوانات أن تكون من فئة المجرمين في الماضي، وكان يمكن تقديمها إلى المحكمة بمساعدة محامٍ أو قاضٍ، كما يمكن الحكم عليها بالسجن أو الإعدام.

وعلى سبيل المثال، تم في لوزان استدعاء اليرقات للمحكمة بتهمة أكل بعض النباتات في حديقة. كما أُعدمت القطط في العديد من المناسبات، لأنه كان يعتقد بأنها تقوم بعمل الشيطان.

حيوانات توُلد من تلقاء أنفسها

في العصور الوسطى، اعتقد الأشخاص أنه باستطاعة العفن والديدان والحشرات أن تظهر من العدم، كما كانوا يظنون أيضا أن الفئران والجرذان ولدت بهذه الطريقة.

النحل من الطيور

تعتبر الموسوعات حول الحيوانات التي تعود إلى القرون الوسطى أن النحل من أنواع الطيور، ولم يكن ينظر إليه على أنه مصدر للعسل فقط، بل قيل إنه كان يخوض حروبًا ضد خلايا أخرى.

قارة ضخمة بالمحيط الهادئ

دول مختلفة كانت تعتقد، منذ زمن بعيد، بوجود قارة قديمة في وسط المحيط الهادئ، وغرقت. وأطلقت عليها أسماء عديدة، على غرار باسيفيدا أو مو أو ليميريا.

القنادس من الأسماك

أيضا كان ينظر للقنادس قديما على أنها أسماك، واصطاد الناس القندس في العصور الوسطى نظرا لاعتقادهم بالقيمة الكبيرة لخصيتيه في مجال الطب.

الأطفال لا يشعرون بالألم

كانت العمليات الجراحية تجرى للأطفال في الماضي دون تخدير، لأن الناس كانوا يعتقدون أن عقول الأطفال ليست متطورة لدرجة أنهم يشعرون بالألم. كما كان الأشخاص يظنون أن بكاء الأطفال خلال هذه العمليات يعود لسلوكهم السيئ.

الموسيقى تستدعي الشيطان

منعت الكنيسة خلال العصور الوسطى مجموعة معينة من الأصوات الموسيقية، معتبرة أنها تبدو عزفا بطريقة شيطانية. وفي حال ألقي القبض على شخص وهو يعزف بهذه الطريقة، فمن الممكن أن يلقى به في السجن.