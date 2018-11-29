مجلس أوطاط الحاج يفشل في عقد دورة لإقالة نائب للرئيس

بعد جدل الاستعانة بعناصر الدرك والقوات المساعدة لتأمين انعقاد دورة سابقة لمجلس بلدية أوطاط الحاج، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت أمام مقر البلدية، بعد قرار جعل أشغال الدورة سرية، فشلت رئاسة المجلس، صباح أمس الأربعاء، في عقد دورة استثنائية تضمنت ضمن جدول أعمالها نقطة أساسية تتعلق بـ”إقالة النائب الثالث للرئيس”.

وأكدت فعاليات جمعوية بأوطاط الحاج، في اتصال مع “اليوم24″، أن الدورة الاستثنائية، التي كان ينتظر انعقادها اليوم الأربعاء، أجلت إلى تاريخ لاحق، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث غاب عنها 16 عضوا من أصل 25.

وتحدثت المصادر عن غياب رئيس المجلس الجماعي نفسه، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الحزب الذي ينتمي إليه النائب الثالث، الذي أدرجت نقطة إقالته ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

إلى ذلك، حاول موقع ” اليوم24″ الاتصال بأيت عمي هدي، رئيس بلدية أوطاط الحاج، لأخذ وجهة نظره في الموضوع، لكن هاتفه كان خارج التغطية.