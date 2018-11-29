الديمقراطيون يختارون بيلوسي لرئاسة «النواب الأمريكي»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٣ ص

نانسي بيلوسي

اختار الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، نانسي بيلوسي لتكون الرئيس القادم للمجلس، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وما زالت بيلوسي التي تبلغ من العمر 78 عاما، في حاجة لانتخابها رسميًا من قِبل المجلس بكامل أعضائه في تصويت يتم إجراؤه أوائل يناير. وتولت بيلوسي رئاسة مجلس النواب في الفترة من يناير 2007 وحتى يناير 2011، وهي حاليًا زعيمة الديمقراطيين في المجلس. وتناور مجموعة صغيرة العدد من الديمقراطيين لحرمانها من الفوز بالمنصب في ذلك التصويت.

وفي أول تعليق لها على النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، قالت بيلوسي إن الولايات المتحدة سئمت الانقسامات، مضيفة أن الديمقراطيين سيستغلون فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب لتنفيذ جدول أعمال يحظى بتأييد الحزبين لدولة عانت بما يكفي من الانقسامات، وذلك حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.وفاز