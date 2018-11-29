انت الان تتابع الديمقراطيون يختارون بيلوسي لرئاسة «النواب الأمريكي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٣ ص
نانسي بيلوسي
اختار الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، نانسي بيلوسي لتكون الرئيس القادم للمجلس، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وما زالت بيلوسي التي تبلغ من العمر 78 عاما، في حاجة لانتخابها رسميًا من قِبل المجلس بكامل أعضائه في تصويت يتم إجراؤه أوائل يناير. وتولت بيلوسي رئاسة مجلس النواب في الفترة من يناير 2007 وحتى يناير 2011، وهي حاليًا زعيمة الديمقراطيين في المجلس. وتناور مجموعة صغيرة العدد من الديمقراطيين لحرمانها من الفوز بالمنصب في ذلك التصويت.
وفي أول تعليق لها على النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، قالت بيلوسي إن الولايات المتحدة سئمت الانقسامات، مضيفة أن الديمقراطيين سيستغلون فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب لتنفيذ جدول أعمال يحظى بتأييد الحزبين لدولة عانت بما يكفي من الانقسامات، وذلك حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.وفاز
وفي أول تعليق لها على النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، قالت بيلوسي إن الولايات المتحدة سئمت الانقسامات، مضيفة أن الديمقراطيين سيستغلون فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب لتنفيذ جدول أعمال يحظى بتأييد الحزبين لدولة عانت بما يكفي من الانقسامات، وذلك حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.
وفاز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب، خلال الانتخابات التي جرت الشهر الحالي، في حين احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
وأجريت الانتخابات على كامل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، وعلى 35 مقعدا في مجلس الشيوخ.
وستصعب سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب مهمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العامين المقبلين من ولايته فيما يخص إقرار بعض التشريعات التي يسعى إليها في مجال الهجرة والرعاية الطبية.
شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون يختارون بيلوسي لرئاسة «النواب الأمريكي» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .