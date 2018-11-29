انت الان تتابع سيد عبدالحفيظ: الأهلي سيفوز بالدوري (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٢ ص

سيد عبدالحفيظ

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر يمر بفترة من التراجع في مستواه، وهو الذي لم يحدث كثيرًا عبر تاريخ النادي، مشددًا أن تلك المرحلة تحتاج للاعبين أصحاب إمكانيات وخبرات خاصة، وإلى تنظيم جميع الأدوار داخل منظومة الكرة. وأوضح عبدالحفيظ، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة «ON sport»، أن ملف المدير الفني الجديد للأهلي، يتولاه محمود الخطيب، رئيس النادي، مشيرًا إلى أن الأمور لم تُحسم في هذا الملف حتى الآن.

وعن موقف الفريق في بطولة الدوري، قال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لا يهتم بمتصدر البطولة في شهر نوفمبر، أو ديسمبر، فما يهمه فقط من هو بطل الدوري في نهاية المسابقة، وأن البطل في النهاية سيكون هو النادي الأهلي. عبد الحفيظ، تحدث عن الصفقات الجديدة المنتظر إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا