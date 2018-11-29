مابتحترمش جوزها.. زوج كيم كاردشيان غاضب من صورها العارية على إنستجرام

ظهرت نجمة الواقع كيم كاردشيان فى إحدى البرامج التليفزيونية مع Ellen Degenres، وقالت إن زوجها كانى ويست يزعجه صورى العارية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كيم كارداشيان وزوجها

أضافت كيم كاردشيان أيضاً إنه بالرغم أن الصور العارية، التى تضعها على إنستجرام تزعج زوجها إلا إنه لم يتردد لحظة أن يدعمنى فى عملى فهو الأكثر دعماً لها كما أوضحت، "الأمر أشبه بحالتين، فهو دائماً يريدنى أن أشعر بجمالى وبثقتى بنفسى، ولكن هذا الأمر يضايقه كثيراً"، هكذا علقت كيم كاردشيان عند سؤالها عن صورها العارية.

قالت كيم كاردشيان أيضاً إنها لا تعلم متى يمكن أن تضع حدا لهذا، ولكنها تحاول أن تقلل من أمر وضع صورها عارية على إنستجرام، فهل هذا أشبه بالإدمان؟