شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سمير البطيخى يطالب بوضع آلية لشراء المواد البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير البطيخى، بطلب إحاطة لوزير البترول بشأن الآلية المستخدمة لشراء المواد البترولية خاصة أن سعر البرميل بالموازنة العامة للدولة مقدر بـ67 دولار للبرميل، متسائلا: هل هناك آلية محددة لعملية الشراء؟.

وأضاف البطيخى، لـ"الخليج 365"، أن سعر برميل البترول وصل لـ85 دولار مما قد يحمل الموزانة العامة للدولة 72 مليار جنيه عجز، والآن سعر برميل التبرول وصل إلى 59 دولار مما يعنى ان هذا الأمر يحقق فائض 32 مليار جنيه للموزانة العامة للدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، بحضور ويزر البترول اجتماع اللجنة المحال إليها طلب الإحاطة للرد على التساؤلات الخاصة بآلية شراء المواد البترولية ولماذا لم يتم الشراء فى وقت تدنى الأسعار؟ وهل هناك اتفاق على الشراء فى مواعيد محددة؟ ولماذا لا يتم تشكيل لجنة لبحث عملية الشراء حال انخفاض السعر لتخفيف الأعباء عن الموزانة العامة للدولة؟.