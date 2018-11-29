ديلي ميل أستراليا تقتحم عالم المنتقبات في سيدني

بعض مسلمات سيدني تحدثن بصراحة عن تجربتهن في ارتداء النقاب والبرقع

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - ترتدي بعض النساء المسلمات البرقع(النقاب) لتجنب نظرات الناس إليهن لكنهن في واقع الأمر يجذبن عيون الأمة كلها.

السياسية اليمينية بولين هانسون تقود الحرب ضد الملابس الإسلامية التي تغطي الوجه بأكمله، عبر الدعوة إلى فرض حظر ضد ارتدائه في العلن.

وفي خطوة مثيرة للجدل، قامت هانسون في أغسطس 2017 بارتداء النقاب في البرلمان الفيدرالي لإلقاء الضوء على حملتها.

ولكن رغم أن محاولتها لم تسفر عن شيء، يظل العداء تجاه هذا الملبس الإسلامي قائما حيث لا يفهم الكثيرون لما ترتديه النساء المسلمات في أستراليا.

وتقول هانسون إنها تحظى بدعم العديد من الأستراليين.

ومن أجل فهم أفضل من النساء أنفسهن، قامت صحيفة ديلي ميل أستراليا بزيارة بانكستاون ولاكمبا في قلب سيدني في محاولة لكشف النقاب عن أكثر رداء للمرأة مثير للجدل ربما منذ اختراع البيكيني.

بعض مسلمات سيدني تحدثن بصراحة عن تجربتهن في ارتداء النقاب والبرقع

البرقع أو النقاب هو رداء يغطي وجه المرأة وترتديه أقلية من النساء لكن الأغلبية يفضلن ارتداء الحجاب العادي الذي يغطي الرأس

شرحت النساء المسلمات أسباب ارتدائهن البرقع ورد فعل ذلك داخل أستراليا

وقالت نساء منتقبات إنهن لا يستطعن مناقشة قرار ارتدائه لأن أزواجهن لن يسمحوا لهن بذلك.

البرقع أو النقاب هو رداء يغطي وجه المرأة وترتديه أقلية من النساء لكن الأغلبية يفضلن ارتداء الحجاب العادي الذي يغطي الرأس.

واقتربت ديلي ميل أستراليا من 5 نساء منتقبات اعترفن أن أزواجهن لن يسمحوا لهن بالتحدث في هذا الأمر.

وقالت إحداهن : "أود ذلك لكن زوجي لن يسمح لي".

وقالت أخرى: "آسفة لا أستطيع، زوجي لن يحب ذلك".

وأجابت امرأة ثالثة: "زوجي لا يريدني أن أتحدث في هذا الأمر".

وقالت منتقبة رابعة: "ينبغي أن يسمح لي زوجي بالحديث".

ورفضت امرأة خامسة الحديث مع ديلي ميل أستراليا وسارعت بالمغادرة.

منتقبة جاءت إلى أستراليا قادمة من طرابلس اللبنانية ذكرت أنها تحب ارتداء البرقع لكنها رفضت ذكر اسمها خوفا من غضب زوجها.

واستطردت: "البعض يحب النقاب، وآخرون لا يحبونه. الشيء الأهم هو ضرورة الشعور بالارتياح عند ارتدائه حيث دأبت زوجات النبي على ارتدائه".

تحدثت ديلي ميل أستراليا إلى منتقبات الجمعة الماضي لمعرفة لماذا يرتدين هذا الزي

مسلمة ترتدي البرقع أمام مسجد لاكمبا

لاكمبا التي تقع جنوب غرب سيدني هي موطن لعدد كبير من المسلمين

مسجد لاكمبا أحد أكبر مساجد أستراليا

وقال محمد سفرجلاني إنه لا ينبغي إجبار مسلمة على ارتداء النقاب.

وتابع: "النساء يرتدين النقاء لأسباب شخصية ودينية، ولدينا في أستراليا الحرية الدينية لفعل ذلك، المرأة تفعل ذلك من أجل نفسها وإرضاء الله".

قال محمد سفرجلاني(في منتصف الصورة) إنه لا ينبغي إجبار مسلمة على ارتداء النقاب.

ذكر محمد أن النساء يرتدين النقاب لأسباب شخصية ودينية،

وتحدثت منتقبة تدعى هنا حلواني عن حبها وامتنانها للنقاب وشددت على أن فكرة ارتدائه جاءتها خلال المنام.