"ترامب برغر" يستقطب الزبائن في روسيا

رسامة روسية تضع اللمسات الأخيرة لصورة ترامب على مطعم البرغر الذي يحمل اسمه (رويترز)

بعد مرور عام على افتتاح مطعم "ترامب برغر" في روسيا، توسع القائمون عليه بفتح فرع جديد للمطعم الذي يحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب الإقبال الملحوظ عليه.

كما أعاد القائمون على المطعم -الذي فتح أبوابه قبل عام في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا- صياغة القاعدة الإعلامية التي تقول إن "الأسماء تصنع الأخبار"، إلى "الأسماء تجلب الزبائن أيضا".

ومن بين الأطباق التي يقدمها المطعم "برغر ترامب" مع لحم الخنزير المقدد و"برغر ميلانيا" بالدجاج تيمنا بالسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، كما تحمل واجهة المطعم وجدرانه لوحات للرئيس الأميركي.

ورغم الروّاج الذي حققه المطعم في زمن قياسي، فإن القائمين عليه يقولون إن هناك زبائن ثملين لا يحبون ترامب ولا الولايات المتحدة، باعتبارها الخصم التقليدي لروسيا، ويستاؤون من الفكرة التي يقوم عليها المطعم.