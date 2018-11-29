تعرفوا على علب الزينة الروسية التي يهديها الزعماء الروس إلى قادة العالم

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اشتهرت بلدة فيدوسكينو الروسية منذ نهاية القرن الـثامن عشر بصنع علب الزينة. ومن أشهر الرسوم على هذه العلب ثلاثية الجياد الروسية "الترويكا"، التي أصبحت أحد رموز روسيا.

يتعاون صندوق هدايا الرئاسة الروسية مع مصنع "فيدوسكينو". وقد اشترى الصندوق من المصنع علبة لحفل زفاف الأمير البريطاني ويليام، وعلبة أخرى بمناسبة ميلاد ابنة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وغيرهما من العلب لإهدائها إلى كبار الضيوف.

وما يثير الإعجاب هو أن هذه التحف الرائعة تصنع من مواد بسيطة للغاية، ويتم إنتاجها وفق التكنولوجيات التي لم تتغير على مدى السنين.