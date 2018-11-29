وفاة أم ومولودها بعد جراحة قيصرية أجراها طبيب «سكران» بالهند

نساء حوامل (غيتي)

ألقت الشرطة في ولاية غوجارات، غرب الهند، القبض على طبيب أجرى عملية ولادة قيصرية لامرأة حامل وهو سكران.

وتم إعلان وفاة الطفل بعد الجراحة بقليل، بينما توفيت الأم بعده بوقت قصير.

وذكرت الشرطة، أن اختبار جهاز كشف تناول الكحول أثبت أن الطبيب كان سكرانا. وتحقق الشرطة فيما كانت وفاة الأم وطفلها ناتجة من إهمال، أمْ تعود لأسباب طبية.

والطبيب بي جي لاخاني، الذي أجرى الجراحة، يتمتع بخبرة كبيرة، وعمل في مستشفى سونافالا الحكومي على مدار الـ15 عاماً الماضية.

وتم نقل المريضة كاميني كاتشي إلى المستشفى مساء الاثنين الماضي وهي تعاني من آلام المخاض، بحسب «بي بي سي».

وتقول وسائل إعلام محلية: إنه تم إبلاغ العائلة بوفاة المولود، بينما كانت الأم تنزف بشدة. وقررت العائلة نقلها إلى مستشفى خاص، لكنها فارقت الحياة في الطريق.

ونقلت «بي بي سي» عن الشرطة أن الطبيب لاخاني اتصل بهم، وطلب المساعدة بسبب مخاوفه من أن العائلة قد تهاجمه لدى علمهم بحالتَي الوفاة. وقال ضابط شرطة: «وجدنا أنه كان سكران حينما وصلنا؛ لذا قبضنا عليه».