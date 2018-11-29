أستراليا: جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية تدين الهجوم الارهابي في ملبورن

بسم الله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد رسول الله. اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين." رواه البخاري.

تدين جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الهجوم الارهابي البغيض والفردي الذي حصل يوم الجمعة الماضي في التاسع من شهر تشرين الثاني نوفمبر في ملبورن عاصمة ولاية فكتوريا. إن الاسلام بريء من هذا العمل التخريبي ومن كل من يقف وراءه. ان المسلمين المعتدلين الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المسلمين في استراليا والعالم يكررون أن هؤلاء الأفراد وأعمالهم المرفوضة لا تمثل المسلمين ولا الإسلام. وإن مثل هذه الاعمال الممقوتة التي يقومون بها إنما تساعدهم على التغرير بالجهال وبإعطاء صورة مغلوطة عن الإسلام. والحقيقة التي يدركها الكثيرون هي أن عددًا كبيرا من المسلمين حول العالم إما قتلوا أو شردوا بسبب الأعمال الإرهابية البغيضة.

إن الذين يعرفون الإسلام أو لديهم أصدقاء مسلمون يعرفون جيدا أن الإسلام هو دين الرأفة والسماحة والرحمة والعدل.ونحن كمسلمين أستراليين نحث كل الأستراليين على الوقوف معاً ليس فقط للتنديد بهذا الهجوم المتطرف الذي حصل في مالبورن بل لندرك أيضا أن هؤلاء الأفراد يستخدمون اسم الإسلام لبث أفكارهم المتطرفة وليختبئوا خلفه من أجل تنفيذ أعمالهم الإجرامية. ونحن كقادة ينبغي علينا العمل جنبا إلى جنب لمنع مثل هذه الممارسات القبيحة واللا أخلاقية .

إن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تطلب من السياسيين في استراليا تجنب عزل الجالية الإسلامية عندما تنزل بنا المآسي. فإن المسلمين معروفون بأنهم مواطنون مسالمون وودودون ويعاملون أفراد المجتمع الأسترالي بلطف.

ونحن بالتالي نطالب الذين في السلطة أن يبذلوا المزيد من الجهد لمحاربة التطرف والقضاء عليه.كما نطلب تعاون جميع المسلمين المعتدلين لمواجهة هذه الظاهرة العالمية والتصدي لأولئك الذين يدعمون ويسهلون هذه الأفعال المشينة.

وكذلك نؤكد أن المسلمين يدينون هذه الاعتداءات وأن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية و المسلمين عامة في استراليا يدعون جميع القادة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية مجتمعنا من الأيديولوجيات الخطيرة وذلك من خلال تعزيز منهج الاعتدال وممارسة الحذر من اجل منع مثل هذه الهجمات. وأخيرا فإننا نتوجه بتعازينا الحارة الى كل اهل الفقيد واقربائه واصدقائه و نتمنى للجرحى الشفاء العاجل.