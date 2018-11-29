أبو الغيط: المواقف الأمريكية تهدد القضية الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لا تزال القضية الفلسطينية تتعرض إلى تهديدات غير مسبوقة، نتيجة للمواقف الأمريكية المنحازة للجانب الإسرائيلي، بحسب ما يراه الأمين العام لجامعة الدول العربية.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من أن القضية الفلسطينية تتعرض إلى تهديدات غير مسبوقة، نتيجة للمواقف الأمريكية المنحازة والقرارات المجحفة التي توشك أن تقضي على أي فرصة لتطبيق حل الدولتين. وأشار أبو الغيط، خلال كلمته فى احتفالية الجامعة العربية باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى أن الولايات المتحدة سعت خلال العام الماضي إلى تغيير معالم حل الدولتين، وسحب قضيتي القدس واللاجئين من على طاولة التفاوض، من خلال نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ثم جاء إيقاف دعمها للأونروا.

وتحتفل الأمم المتحدة منذ عام 1977 باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر من كل عام، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اتخذتها بشأن قضية فلسطين.ووجه الأمين العام للجامعة، حديثه للدول التي يتحدث مسؤولوها عن احتمال نقل سفارات بلادهم إلى القدس، مثل البرازيل والتشيك وأستراليا،

وتحتفل الأمم المتحدة منذ عام 1977 باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر من كل عام، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اتخذتها بشأن قضية فلسطين. ووجه الأمين العام للجامعة، حديثه للدول التي يتحدث مسؤولوها عن احتمال نقل سفارات بلادهم إلى القدس، مثل البرازيل والتشيك وأستراليا، قائلا إن هذه الخطوة تخالف القانون الدولي، وتلحق ضررا بالغا بصورة هذه الدول لدى الرأي العام العربي، وبعلاقات هذه الدول بكافة الدول العربية على مختلف الأصعدة والمستويات. وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن هذه الخطوات لن تغير من ثوابت القضية الفلسطينية شيئا. من جانبه، قال السفير دياب اللوح، مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، إنه لا تسوية سياسية بدون القدس، وإننا لن نقبل أي خطة سياسية لا تتضمن بشكل صريح إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتُلت عام 1967. وأكد اللوح أنه لا دولة في غزة، ولا دولة فلسطينية بدون غزة، مشددا على رفض الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، والحلول الانتقالية، وأنه لا تسوية بدون حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين يزيد عددهم عن 5.4 مليون لاجئ في أنحاء العالم، وفق قرار الشرعية الدولية رقم 194. وجاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، التي ألقاها نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة جان العلم، أن اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين يمثل فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تحل بعد، وأن معاناة الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة منذ 7 عقود. وأشاد العلم بالجهود الحثيثة للأمم المتحدة وشركائها الدوليين لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني، آخرها ما أعلنه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» يوم 20 من نوفمبر الجاري، عن أن المساعدات التي تبرع أو تعهد بها المانحون قد بلغت 425 مليون دولار أمريكي، لتقلص العجز المالي للوكالة إلى 21 مليونا بعد أن كان أكثر من 250 مليونا. وفى أبريل الماضي، استنكر أبو الغيط، قرار الإدارة الأمريكية تعليق جزء من المساهمة المالية للولايات المتحدة في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني بعد قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس. جاء ذلك تباعا لما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فى ديسمبر 2016، والتى قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخطط لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بعد تسلم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامها رسميًا. وليس هذا هو الاستهداف الإسرائيلي الأول لوكالة «أونروا»، إذ سبق وأن طلبت تل أبيب في السنوات الماضية من مشرعين أمريكيين التحرك باتجاه الغاء هذه الوكالة. واعتبر الفلسطينيون آنذاك أن التحريض الإسرائيلي على الوكالة يستهدف اللاجئين الفلسطينيين الذين ترفض إسرائيل وبعناد أي مسعى لعودتهم إلى أملاكهم وأراضيهم التي اضطروا للهجرة منها إبان حرب 1948.

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