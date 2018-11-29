شكرا لقرائتكم اليمن.. تحرير مواقع استراتيجية في البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالتحالف، هجوماً عنيفاً، الأربعاء، من عدة محاور تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهتي الملاجم وقانية بمحافظة البيضاء.

وقال قائد عسكري إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مفرق أعشار وجبال الملفات، كما استكملت تحرير جبال الكبار المطلة على منطقة فضحة وناطع.

وأضاف أن مقاتلات التحالف دمرت آليات كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر لميليشيات الحوثي.

كذلك تمكن الجيش الوطني من تحرير شبكة حوران ومحطه الغاز، ويتقدم باتجاه نقطة اليسبل، آخر موقع يسيطر عليه الانقلابيون في قانية.

وفي وقت سابق، قتل 20 عنصراً من الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة قانية.

وقال قائد اللواء 117 مشاة، العميد صالح العرادي، إن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة مجاميع من الحوثيين التسلل إلى تبة الشهيد في ميمنة جبهة قانية، مؤكداً إحباط محاولة #الانقلابيين وإجبارهم على التراجع.