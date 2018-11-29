شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة إيطالية تحمل قطر مسئولة انتشار الإرهاب فى بلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت البرلمانية الإيطالية السابقة سعاد السباعى، على حادثة إلقاء الأمن الإيطالى فى سردينيا القبض على شخص يشتبه بأنه كان على وشك تنفيذ هجمات فى إيطاليا، حيث أرجعت هذه الحادثة إلى التوغل القطرى فى البلاد من خلال شراء الدوحة لأغلب المشروعات السياحية والاستثمارية.

وأوضحت البرلمانية الإيطالية السابقة، فى مقال بصحيفة المغربية التى تصدر فى إيطاليا – بحسب ما نشره موقع "قطريليكس" التابع للمعارضة القطرية - أن "المزيد من التوغل القطرى يعنى المزيد من الإرهاب، وذلك فى تعليقها على حادثة القبض على شخص فى مدينة نورو بجزيرة سردينيا الإيطالية، للاشتباه فى تنفيذه لهجمات إرهابية محتملة".

وأضافت الكاتبة الإيطالية، أن خطر الإرهاب فى سردينيا هو نتيجة للوجود الكبير لقطر فى المنطقة، حيث أن الاستثمارات القطرية الهائلة فى جميع المجالات، من السياحة إلى الرعاية الصحية، تعمل على إخفاء التطرف الذى يروج له نظام الدوحة من خلال المساجد غير المشروعة، والجمعيات الزائفة الثقافية، والأئمة الذين أعلنوا أنفسهم بأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشارت إلى أن قطر تنفذ هذا المخطط فى جميع أنحاء إيطاليا، لكنه يثبت فعاليته بشكل خاص فى سردينيا، التى طالما كانت إقطاعًا شخصيًا لأمراء الدوحة، فيما وجهت الشكر للأمن الإيطالى، قائلة "إنقاذ إيطاليا يعود الفضل فيه إلى قوات الشرطة وخدمات المعلومات، التى تواصل الاضطلاع بمهمتها فى ضمان الأمن فى البلاد".

وأعلنت مصادر أمنية إيطالية، الأربعاء، أن عمليات مداهمة جارية فى مجال مكافحة الإرهاب فى سردينيا، جنوب البلاد، أسفرت عن توقيف مواطنًا فلسطينيًا، فى مدينة نورو، يشتبه بأنه كان على وشك تنفيذ هجمات فى إيطاليا.