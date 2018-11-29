شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تعليم البرلمان": وقف دمج ذوى الإعاقه بالمدارس ضرره أكثر من نفعه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النائب هانى أباظه ،وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، طلبات الإحاطه المقدمه من عدد من النواب ، بشأن تأجيل قرار دمج ذوى الإعاقه البسيطه بالمدارس ، مؤكدا أنه لابد من تطبيقه وفقا لما نص عليه الدستور لا يجوز الانتظار لحين تأهيل المعلمين بشكل كامل.
وأشار وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى ، فى تصريحات لـ"الخليج 365" ، إلى أن الأفضل هو خوض التجربة والحكم عليها بسلبياتها وإيجابياتها ، على أن تعالج السلبيات بالتزامن مع تطبيق القرار وليس إلغائه بعد تنفيذه والسماح بدمج الطلبه .
وشدد على أن دمجهم هو حق أصيل لهم فهو طفل حقه أن يعيش ويتعايش وليس له ذنب فى أن البيئة غير مناسبة بل على المدارس توعية المعلمين والطلبة بالتعامل معهم ، قائلا " لا يمكن الابتعاد عن المشكلة والتراجع عن القرار بعد تطبيقه ..هو يا نخوضها ونكسر الحاجز اللى موجود من سنين يا منخوضهاش ..وضرره اكتر من نفعه ".
ولفت أنه بالخبرة والتطبيق ، سيكون هناك فرصه أكثر فى تحسين المنظومه والتعامل معهم بشكل أفضل ، محذرا من وقف القرار وتأثيره على الأطفال بتدميرهم نفسيا .
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