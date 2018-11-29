قرقاش: السعودية أساس أي بناء عربي.. وقطر تضيع فرصة تسهيل أزمتها

أحمد محرم

نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش سلسلة تغريدات، علق فيها على الموقفين الأمريكي والقطري من السعودية، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكتب قرقاش في تغريدة "مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وول ستريت جورنال والذي يعبر فيه عن دعم واشنطن الإستراتيجي للسعودية في غاية الأهمية، ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض ويؤكد على أهمية السعودية في قضايا المنطقة، الموقف الأمريكي واضح وإيجابي".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية في تغريدة أخرى "وكما أن الموقف...