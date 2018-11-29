نيويورك سيتي يعلن رحيل مهاجمه الإسباني المخضرم فيا

المهاجم الإسباني دافيد فيا خلال إحدى مباريات فريقه نيويورك سيتي في الدوري الأميركي للمحترفين في آذار/مارس 2017

أعلن نادي نيويورك سيتي الأميركي لكرة القدم الأربعاء أن مهاجمه الدولي الإسباني السابق دافيد فيا الذي يدافع عن ألوانه منذ 2014 سيتركه لمواصلة مسيرته في سن السادسة والثلاثين مع فريق جديد.

وأوضح النادي الأميركي في بيان له "دافيد فيا سيترك نيويورك سيتي مع نهاية عقده في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 وسيعلن عن وجهته في الأيام المقبلة".

وكان فيا، المتوج بلقبي كأس أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 مع إسبانيا، انضم إلى نيويورك سيتي عام 2014 قادما من أتلتيكو مدريد قبل تشكيل الفريق الأميركي وبداية مشواره في دوري المحترفين في آذار/مارس 2015.

وسجل فيا 80 هدفا في 124 مباراة في الدوري الأميركي بألوان سيتي التابع على غرار مانشستر سيتي الإنكليزي لمجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقال الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني (59 هدفا) "كل ما يمكنني قوله هو شكرا (...) كنت أتمنى منح لقب الدوري لجماهيرنا، ولكنني لا أشك لثانية واحدة في أن النادي سيتوج بطلا في السنوات المقبلة".

وشارك نيويورك سيتي في الأدوار النهائية في المواسم الثلاثة الأخيرة لكنه أقصي دائما في نصف نهائي المناطق (ربع نهائي الدوري).