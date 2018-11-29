10 أمور سيئة تدمر كليتيك... تجنبها

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تعتبر الكلى من أهم الأعضاء بجسم الإنسان لأنها تساعده في التخلص من السموم والمحافظة على مواد أساسية تساهم في الحصول على نمط حياة صحي.

لذلك، نشر باحثون من جامعة سيدني الأسترالية 10 أمور سيئة علينا تجنبها للحفاظ على صحة الكلى وتفادي تدميرها، وهي:

- قلة النوم، حيث أكد الباحثون أن عدم الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم خاصة بعد ساعات العمل الطويلة قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى.

- استخدام كميات كبيرة من الملح في الطعام، فشددت الدراسة على ضرورة الابتعاد عن الإفراط في تناول الملح لأنه عامل أساسي في تدمير عمل الكلى.

- عدم متابعة وفحص ضغط الدم، حيث أكد البحث أن الارتفاع المتكرر بضغط الدم قد ينشأ عنه الفشل الكلوي.

- التخلف عن شرب كميات كافية من المياه، فالكلى لا يمكنها القيام بعملها في حال دخل الجسم بحالة جفاف ناجمة عن نقص في السوائل.

- الإكثار من تناول السجائر، فالتدخين يتسبب بأمراض القلب وتصلب الشرايين مما قد يمنع بمرحلة معينة تدفق الدم إلى الكلى، وبالتالي يزيد خطر تدميرها.

- حبس البول، حيث إن الكلى تعمل على تصفية الدم وإخراج الأوساخ من الجسم، وحبس البول يعيقها عن تأدية مهامها بشكل طبيعي.

- تناول المشروبات الغازية، حيث إن دراسة يابانية سابقة كانت قد أكدت العلاقة بين استهلاك هذه المشروبات والإصابة بأمراض الكلى.

- الإفراط في تناول الأدوية، حيث إنها سبب رئيسي في الإصابة بالفشل الكلوي.

- الامتناع عن ممارسة الرياضة، فتراكم حصى الكلى ناجم عن قلة النشاط وعدم القيام بتمرينات بدنية كافية.

- عدم الالتزام بنظام غذائي صحي ومعتدل، فتؤكد الكثير من الدراسات أن السمنة تزيد من خطر تكون وتراكم حصى الكلى.