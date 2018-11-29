شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رأى أنور قرقاش مقال وزير الخارجية الأمريكى عن دعم السعودية ..اعرف تحليله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن "مقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى "الوول ستريت جورنال"، الذى يعبر فيه عن دعم واشنطن الاستراتيجى للسعودية، فى غاية الأهمية، حيث ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسى للرياض، ويؤكد على أهمية السعودية فى قضايا المنطقة"، وأضاف وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة "الموقف الأمريكى واضح وإيجابى".



تدوينة أنور قرقاش

وأضاف وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، "كما أن الموقف الأمريكى واضح فى دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها، فإن الموقف العربى والخليجى أوضح، فالسعودية الشقيقة أساس لأى بناء عربى وخليجى سوىّ، وفى أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعا فى منطقة ما زالت تعانى من الصدمات والأزمات".

وتابع الدكتور أنور بن محمد قرقاش، "ولعلها فرصة سانحة يسأل فيها المواطن القطرى قيادته حول حكمة تسخير الإعلام القطرى للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة، وعن المصلحة القطرية فى ذلك، بل وحول ضياع فرصة على الدوحة تسهل أزمتها، إنه غياب الحكمة وضياع البوصلة".