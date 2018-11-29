شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أنه تم تحويل المبلغ المخصص لبدل التدريب والتكنولوجيا الى نقابة الصحفيين استعدادا لصرفه للأعضاء.
وأضاف أحمد سليم فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين الأحد القادم ، و عن بدل الدفعة الجديدة التى تم قيدها فى نقابة الصحفيين ،ل فت أحمد سليم الى أنه لم يصل لهم أى شئ حتى الآن بشأنهم .
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