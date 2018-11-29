سيف بن زايد يفتتح «قمة أقدر العالمية» في نسختها الثانية

الموجز - كتبت - شرين طه

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 نوفمبر 2018، ("ايتوس واير"): افتتح الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أرض المعارض أبوظبي "قمة أقدر العالمية" في نسختها الثانية، هذا الحدث العالمي الذي يركّز على تعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية بين الأفراد والمجتمعات في سبيل تطوير المجتمعات المستدامة ودعم المبادرات التوعوية الهادفة للوصول إلى الهدف الرئيسي للقمة في تنمية العقول لازدهار الأوطان.

ودشن القمة التي تقام بتنظيم من برنامج خليفة للتمكين "أقدر" و"اندكس للمؤتمرات والمعارض" عضو في اندكس القابضة بالشراكة مع الأمم المتحدة، والأرشيف الوطني، ووزارة التربية والتعليم، وعدد من المؤسسات والهيئات المحلية.

حضر حفل الافتتاح الدكتورة امل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وعدد من كبار المدعوين.

وتضم فعاليات القمة المعرض المصاحب للقمة الذي يقام بالتوازي مع الجلسات العلمية وورش العمل، ويتضمن عروضاً لعدد من الوزرات والهيئات والمؤسسات الوطنية، وعدد من الجامعات الإماراتية ومعاهد التعليم والاكاديميات التربوية، ومؤسسات دولية، وسط مشاركة أكثر من 50 عارض يحتوي مشاريع ومبادرات في مجالات عديدة تتعلق بتنمية الانسان وقدراته وتوفير الأدوات والتقنيات لتطوير الابداع.

وتشكّل قمة أقدر العالمية منصة حوارية بناءة تشتمل على عدد من الحلقات الشبابية والجلسات العلمية والحوارية أضف إلى ورش العمل المتخصصة، والتي يقدمها أبرز المتحدثين والمتخصصين والخبراء من المنطقة والعالم، وتهدف القمة إلى تعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية بين الأفراد والمجتمعات في سبيل تطوير المجتمعات المستدامة، كما تدعم المبادرات التوعوية الهادفة بما يسهم في تطوير المجتمع.

وتتضمن القمة 7 جلسات رئيسية وتتناول استراتيجيات الشيخ زايد في تمكين الإنسان، تطوير العنصر البشري لصالح النمو الاقتصادي، المساواة بين الجنسين من أجل مجتمع أفضل، التعليم المستدام وازدهار الدول، الشراكات الناجحة وتحقيق الأهداف المستدامة، البنى التحتية الذكية واستدامة الأمم، وبناء الأمم على أساس العدل والسلام.

في حين تضم أجندة القمة 38 ورقة عمل و4 حلقات شبابية، أضف إلى 38 متحدث من عدد من الدول مثل الإمارات والولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والكويت وألمانيا وسنغافورة والأردن ومصر، كما تشتمل على 18 ورشة عمل تتناول موضوعات هامة ومختلفة على مدار ثلاثة أيام وهي البيانات المستدامة ، استشراف المستقبل في تحقيق التنمية المستدامة ، والإعلام التنموي ودوره في تطوير المجتمعات ، و"دور التربية في تحقيق التنمية المستدامة " ، و"رحلتي من الإدمان إلى الحياة "، و"تمكين الشباب في عالم متغير "، وزايد زعيم الإنسانية " و"زايد وعبقرية تأسيس دولة الإِمارات ورسم شكلها الاتحادي" ، والوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات "المزايا والمنافع" وكن صديقاً إيجابياً وينظم الحلقات الشبابية مجلس شباب وزارة الداخلية.