ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "المجموعات المسلحة استهدفت بثلاث قذائف حي جمعية الزهراء السكنية في مدينة حلب". وكانت المجموعات المسلحة قد قصفت أحياء حلب بالغازات السامة ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 مدني بحالات اختناق، فيما لفتت ​وزارة الدفاع الروسية​ إلى أن مصدر القصف هو المنطقة العازلة في إدلب ومحيطها والواقعة خصوصا تحت سيطرة "​هيئة تحرير الشام​" ("​جبهة النصرة​" سابقا)، وقد استُهدفت هذه المنطقة بغارات جوية اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: المجموعات المسلحية تقصف حي جمعية الزهراء في حلب بالقذائف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .